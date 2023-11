Antonija Blaće objavila prizore priprema za prvi live 'Superstara': 'Uzbuđenje level 1000!'

"Top", "Lijepa si", "Šarmantna", "Naj voditeljica. Sva si super", komentirali su Antonijini pratitelji.

Inače, Antonija je ranije otkrila kako se priprema za voditeljsku ulogu u 'Superstaru'.

"Da vam budem iskrena, trenutno se bavimo garderobom i probama. Najvažnije mi je osjetiti prostor i odraditi jednu cijelu probu, nakon toga je sve ide ležerno", ispričala je.

Otkrila je i hoće li pustiti glas ako je ponese atmosfera.

"Ja ne znam što je, ali to, pjevanje me nekako stalno prati po emisijama, tako da tko zna! Ako me ponese, a bend me isprati... nikad ne znaš", rekla je Antonija.

Također je otkrila što očekuje od hrvatskog superstara. "Talent i karizmu", istaknula je Blaće.

