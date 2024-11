Antonija Blaće ostala bez glasa na dan livea, no spektakularno je vodila 'Superstar': ' Nadam se da pripreme za idući live neće biti medicinske prirode'

Antonija Blaće u prvoj je epizodi uživo 'Superstara' dokazala po tko zna koji put svoju profesionalnost i ljubav prema televizijskom poslu. Na sam dan livea, Antonija se probudila bez glasa te je potražila liječničku pomoć. "Skrpali smo glas i zaliječili problem da uspijem odraditi show. Danas sam pod dekicom, uz juhu, a sutra slijede pregledi! Nadam se da pripreme za idući live neće biti medicinske prirode i da ću se uspjeti oporaviti do subote", otkrila je Blaće!

Kada je stigla u studio, kaže, adrenalin je odradio svoje! "Proletjelo mi je vrijeme tijekom samog livea. Moram zahvaliti kolegama koji su stvarno bili brižni, cijela ekipa me pazila, baš kao i naš žiri. Podigle su me i poruke podrške od pratitelja! Sve vas to motivira", otkrila je Antonija i dodala da je ovo prvi put da se suočila s ovakvom situacijom.