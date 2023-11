Antonija Blaće za RTL.hr otkrila hoće li pustiti glas u 'Superstaru': 'Ako me ponese, a bend isprati'

Ma, meni je to sve slično ako ne i isto. Sve je to televizija! Jako volim ove velike formate i blještave studijske emisije.

Gledatelji su odlično reagirali na vijest da ćete voditi 'Superstar'. Koliko vas veseli što imate toliko obožavatelja?

Jako, jako, jaakoooo se veselim i ja. Stalno sam na ekranu, bila sam ovo proljeće među detektivima u 'Masked Singeru', Marina i mene možete gledati i u game showu 'Dođi, pogodi, osvoji!', no nisam dugo vodila live i baš se veselim. Vidjela sam komentare i hvala svima, bas sam se raznježila i baš mi je drago. Jedva sam vas sve dočekala.

Hoćete li u nekom trenutku emisije i vi pustiti glas, ako vas ponese atmosfera? Koliko vam je glazba važna u svakodnevnom životu?

Ja ne znam što je, ali to, pjevanje me nekako stalno prati po emisijama, tako da tko zna! Ako me ponese, a bend me isprati... nikad ne znaš.

Koje su vaše glazbene preferencije? Što volite slušati?

Volim sve samo ako me pogodi.