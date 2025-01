Benjamin iz 'Superstara' za RTL.hr o spektakularnom nastupu sa Severinom: 'To govori o njoj kakav je čovjek'

Nevjerojatan osjećaj! Ne postoji način na koji mogu zahvaliti za takvu gestu. Bio sam toliko uzbuđen da nisam mogao progovoriti. Tako emotivan trenutak koji ne mogu zaboraviti, a jednako moje ushićenje i publike, koja je došla me podržati u finalu. Bolji novogodišnji poklon nisam mogao dobiti.

Nisam očekivao Severinin poziv, nisam ni mogao pomisliti da se to može dogoditi. To govori o njoj, kakav je čovjek, pa stoga sve ono što sam osjećao prilikom susreta potvrdilo se istinitim.

Predivno je bilo stajati sa Severinom na sceni, proživljavati te emocije, ovacije. Promatrala me kao nekoga svog. Zaista sam osjećao ogromnu zahvalnost i blagodat. Omogućila mi je nešto, meni u tom trenutku nedosanjano.

Što kažeš na publiku?

Publika je bila izvanredna. Svi pjevaju u glas već od prvog stiha. Prepoznatljivi stihovi 'Pjevat ćemo šta nam srce zna' smatrao sam jednako svojima. Simpatično je bilo vidjeti mnogu djecu i mlade na ramenima svojih prijatelja, roditelja kako pjevaju i mašu rukama. Ovacije poslije završetka i dugotrajni aplauz učinili su me najsretnijom osobom. Nakon završetka koncerta ostao sam u masi ljudi koji su čestitali, slikali se i to su momenti koje ću pamtiti. Nestvarno da ljudi tago reagiraju i to u kratkom vremenskom roku nakon 'Superstara'. Mnogobrojni poštovaoci Severine došli su iz cijelog svijeta. Sarajevo je bilo centar Balkana!

Što kaže tvoja obitelj na nastup?

Obitelj je oduševljena. Jedva su čekali bilo kakvu snimku na društvenim mrežama kako bi je gledali i dijelili. Odmah sam im prenio iskustva, podijelio emocije da su tako ponosni na mene i zahvalni Severini.