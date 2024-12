Benjamin za RTL.hr o tome vidi li se kao pobjednik: 'Vjerojatno ću na kraju svega zaplakati'

Vjerujem u to da će predivno i završiti. Došao sam s mnogo hrabrosti na audiciju, izašao iz zone komfora, vodio vlastitke bitke, predstavio ih kroz pjesme, prenio drugima emociju i raspoloženje, posvetio drugima mnoge stvari i sada se to u finalu zaokružuje u jednu potpunu cjelinu. Audicija me oduševila, naročito komentari poslije, a zatim i sami milijunski pregledi, koji su dali vjetar u leđa. Što god bilo osjećam se ispunjeno, zadovoljno, sretno i sjetno jer mnoge stvari neću ponovno doživjeti, stoga želim uživati, predstaviti se najbolje što umijem, a sve ostalo je na samim gledateljima.

Od audicije do finala. Benjamin Hasanić jedan je od četvero finalista 'Superstara' koji jedva čeka subotnju večeru kako bi pokazao baš sve što zna. Nada se kako će to biti dovoljno da potakne gledatelje na glasanje. Za RTL.hr je otkrio je li zadovoljan svojim putem u 'Superstaru' te vidi li se kao pobjednik.

Vidiš li se kao pobjednik?

Mogao bih se zamisliti kao pobjednik Superstara, naročito zbog sve požrtvovanosti, kako mene, tako i ljudi koji su tu uz mene, pravičnosti, onoga što sam pokazao, dijelio s mnogo ljubavi i sa najtatanijim emocijama. Emocija i način interpretacije nemaju granice, niti geo-odrednicu. Zbog toga smatram da sam i zavrijedio pažnju koju imam, publicitet, a sve to me dovelo do top 4 i zahvalan sam svima koji su to učinili. Bez obzira na sve, mnogo sam zadovoljan.

Što možemo od tebe očekivati u finalu?

Iako sam već djelimičan odgovor dao u prvom pitanju, od mene zaista sada možete očekivati zaokruženu cjelinu. Govorio sam o svojim bitkama, ljudima koji vode bitke ili su ih dobili, psihičkim stanjima, ljudima s fronta... Sada to uz obje pjesme koje ću izvesti predstavljam kao trijumf svega i vjerujem da će se svima dopasti. Neka pjesme bude najljepša raspoleženja, koja ne moraju uvijek tjerati na suze, a neka i bude lijepih radosnica.

Tko ti je najveća podrška?

Moja najveća podrška svakako jeste moja porodica, moji divni prijatelji, drage kolege i učenici, poznanici, moje Maglajlije i Usorani. Podršku mi mnogi daju, što na moje osobno zadovoljstvo građani RH, gdje rijetko koga i ima od porodice, pa stoga mi je nekako i draže da mi ljudi pišu iz mnogih gradova, Vukovara, Zagreba, Splita... Drago mi je da sam svojom izvedbom ganuo ljude i da su mi dali svoj glas, a svaka podrška koja je od srca je meni najdraža, nevezano kako i kojim putem stizala.