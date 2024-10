Benjamin za RTL.hr o uspjehu u 'Superstaru': 'Nisam se nadao Severininim suzama'

Profesor glazbe, talentirani Benjamin Hasanić, oduševio je žiri u glazbenom megaspektaklu 'Superstar!'. "Neka Bosna slavi, neka regija slavi", rekao je Filip Miletić, a Severina mu je dodijelila platinastu kartu. Njegovim su izvedbama na klaviru oduševljeni i gledatelji. Komentari na društvenim mrežama su - besprijekorni. Benjamin je za RTL.hr otkrio što planira dalje u 'Superstaru'.

Jesi li iznenađen reakcijama žirija?

Iznenađen sam reakcijom Severine kada je zaplakala. Znao sam da kod većine mojih poznanika moja izvedba zna dovesti do suza, ali da će to biti i kod Severine, nisam se nadao. Mislim da su mi taj dan sve vrijeme navirale suze dok nisam zaspao. Nisam očekivao ovako izvanredne komentare. Tonči me izuo' iz cipela kada je rekao da se tu nema što ocjenjivati. Oduševljeni pogledi Nike i Filipov pogled bez teksta, samo su me dodatno uništili'.

Jesi li očekivao platinastu kartu?

Iskreno, nisam očekivao... Možda sam priželjkivao, ali sam zaista htio uživati, pa su onda i svi ostali i mislim da je to doprinijelo da osvojim istu.