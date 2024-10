Bojan za RTL.hr o 'Superstaru': 'Supruga je predosjetila da će mi Filip Miletić dati svoj kontakt'

Najviše me dojmio Severinin komentar kada je rekla da će me nakon ovoga showa svi zvati i da ću imati koncerte. Glazba je moj život i želio bih uspjeti. Borim se za svoju obitelj i volio bih da svojim trudom jednog dana kupim stan za sebe i njih.

Bojan Pavlović oduševio je publiku i žiri svojom pjesmom 'Naslednik' , a brojne pozitivne reakcije ne prestaju stizati već danima. To je definitivno najgledanija audicija iz prošle epizode, a Bojan nam je otkrio kako se osjećao pred žirijem i koji su mu daljnji planovi.

Što kažeš na hrpu pozitivnih komentara na društvenim mrežama?

Jako sam zahvalan svima na predivnim komentarima i iznenađen sam i ponosan brojem pregleda mog nastupa i pjesama. Nastup na Superstaru prešao je 800.000 pregleda u manje od dva dana. Veliko hvala svima na tome.

Vidiš li se i u drugim glazbenim žanrovima ili isključivo u narodnoj glazbi?

Narodna glazba je moja strast, ali u ovom showu odlučio sam se okušati u raznim žanrovima, koji će možda nekima biti iznenađenje. Veselim se novim izazovima. Trenutno snimam svoju novu pjesmu čiji je autor također Ernest Pelaić, iznimno vjerujem u nju. Nadam se da će se svima svidjeti.

Kako to da ti je baš supruga menadžerica?

Moja supruga je prije svega uvijek bila moja najveća podrška. Nikolina i ja uvijek smo bili jedno uz drugo i iako je to nekima možda čudno, nama je sasvim prirodno. Vjerujem joj i smatram da je ona najbolja osoba kojoj bih se mogao potpuno povjeriti. Naravno, ponekad je teško jer je toliko usredotočena na moje obaveze i djecu, nekad nemamo dovoljno vremena za sebe, ali nadam se da ćemo uskoro naći neko vrijeme samo za nas.

Što je rekla na tvoj nastup na Superstaru, a što je rekao tvoj tast?

Moja supruga je presretna i podržava me jer zna da želim da mi glazba bude primarni posao u životu. Kada sam išao na autobus za Zagreb, gdje me čekalo snimanje Superstara, tast me odvezao svojim autom i uputio mi samo jednu rečenicu: "Znaš pjevati kao rijetko tko, i u tebe ne sumnjam. Najvažnije je da uspiješ prenijeti emociju koju nosiš u sebi na publiku koja će te gledati i slušati na televiziji. Uspiješ li u tome, ja te vidim kao pobjednika."