Članovi žirija Filip i Tonči otkrili što treba imati 'superstar': 'Ne mora biti savršen pjevač'

Novi RTL-ov glazbeni megaspektakl 'Superstar' na rasporedu je već ove subote u 20.15 sati, a kandidati će morati dati sve od sebe kako bi očarali žiri u kojem su Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković.

Članovi žirija otkrili su nam što treba imati jedan 'superstar'.

"Superstar je netko prije svega tko ima identitet, tko je svjestan što sve treba položiti, koje napore da bi uspio u glazbi. Svatko se može baviti glazbom na ovaj ili onaj način, ali da bi bio superstar, tu ima dosta segmenata koji se trebaju poklopiti, prvenstveno za to kažemo x faktor. Mi smo ovdje kao žiri da prepoznamo taj x faktor i naravno da ja recimo kao producent da skrenem pažnju kroz show što treba gurati u prvi plan, a koje mane treba sakriti", ispričao je Miletić.

"Ne mora netko biti savršen pjevač da bi poslije bio zvijezda. To je jedna ukupnost. Tu sam da me nešto iznenadi. Ako me nešto iznenadi, onda ću reći: 'Ovo ima smisla'. Neki pjevaju bolje, neki osrednje, neki lošije, neki fenomenalno, ali imaš ljudi koji pjevaju fenomenalno, a vidiš da ne može biti zvijezda", objasnio je Huljić.

