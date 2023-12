Crvena rapsodija Severine i Nike u 'Superstaru': U upečatljivim izdanjima zablistale su u polufinalu

Inače, Nika je ranije za RTL.hr otkrila tajnu svog dobrog stila.

"Volim da mi je lijepo i da se ja osjećam ugodno. To podrazumijeva da nosim određene krojeve. Ja jako volim mušku modu koja je integrirana u žensku. To mi je strašno, najseksi mi je vidjeti ženu u boksericama i ženskom sakou. Doslovno, da smijem hodala bih tako svaki dan ovdje, ali mislim da bi se ljutili na mene. Ali da, uživam u tome, lijepo mi je, zanimljivo mi je i mislim da to nekako nadopunjava, sačinjava nečiji karakter, pogotovo ako nosiš nešto u čemu si odvažan i na što si ponosan, dodaje ti nekad samopouzdanja točno koliko ti treba da nešto ostvariš tako da meni je to bitno", ispričala je pjevačica.

