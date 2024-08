Cvjetni Figaro stiže u 'Superstar'! Šibenčanin Luka stvara pravu umjetnost uz zvukove omiljenih opera: 'Bukete aranžiram i do tri dana'

Život od umjetnosti i ljubavi Luku vodi svuda, a prepoznali su to i njegovi najbliži pa ga je majka prijavila na Superstar! "Sretan sam što je došlo do toga, možda me upravo 'Superstar' odvede na tu pozornicu i na te daske koje život znače. Riječi koje sam spomenuo su moja zvijezda vodilja, možda ću jednog dana pjevati i na nekoj velikoj pozornici", otkriva Čular. Obitelj mu je velika podrška, a u rodnom Šibeniku pjeva od vrtićke dobi. Član je i šibenskog pjevačkog društva 'Kolo' - već 11 godina.

"I moji roditelji su se u 'Kolu' upoznali, mi smo jedna velika obitelj koja si međusobno pomaže i razumije se. Iako smo amateri, smatram da možemo stati uz bok i profesionalnim ansamblima. Pjevati u njemu je čast i privilegija", dodaje Luka. Pjevanje je učio uz skladatelja i pijanista Borne Ercega. "On me usmjerio na pravu tehniku, njemu mogu zahvaliti puno toga, a tu je i moja draga mentorica Nataša Cvitan te moj maestro iz 'Kola'. Obitelj je uvijek bila tu što se tiče glazbe, svirale su i prabaka i baka, bakina teta je bila operna pjevačica u Italiji. Možda je to i do neke genetike, a možda ulogu u svemu igra i podneblje Mediterana. Šibenik je dao puno pjevača, tako i opernih, ali i glumaca".