Dini je glazba velika ljubav, a žiri je osvojio: 'Donio si čaroliju jednom duhovnom mirnoćom'

Dino Osmanagić se bavi animacijom, dolazi iz Osijeka, a glazba mu je velika ljubav. "Jako mi je drago da sam vas sve upoznao. Dolazim iz Osijeka i pripremio sam dvije pjesme. Prva je 'Love Yourself' Justina Biebera, a druga je moja 'Who You Are'", ispričao je o sebi Dino. Autorsku pjesmu napisao je nakon čitanja jedne knjige. "Vjerujem da smo spiritualna bića i smatram da ima stvari koje ne znamo", ispričao je.