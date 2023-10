Dirnuo Severinu svojom pričom! Ivan otkriva sve o svojoj glazbi, ali i vjeri: 'Bog čisti moju dušu, u tome sam našao mir'

Velika inspiracija Ivanu je i vjera u kojoj je našao spas. "Iskreno, mislim da sam uvijek duboko u sebi znao da sam išao krivim putem, no nisam bio dovoljno blizak Bogu da mi to On može reći. Tražio sam mir i tišinu u nečemu što je bilo kratkoročno, te sam se odvojio od svega da bi producirao, pušio, pisao pjesme te radio ono što volim, ali sam i dalje pronalazio depresiju i ispraznost. Onda sam počeo razgovarati s Njim pa sam shvatio da boljom povezanošću između mene i Boga, On me polako čisti. Čuo sam rečenicu: 'Nikad se ne ide čist pod tuš, tako se ne ide ni čist pred Boga.' Pa je On polako počeo i čistiti moju dušu te sam u tome pronašao dugoročni mir", ispričao je mladić.

Vjera mu je najvažnija u životu. "Bog mi je na prvom mjestu u životu. Iako ne zaslužujem ništa, On mi je dao sve. Jer ovo sve materijalno nestane, ali ono što je u duši, ostaje dovijeka", zaključio je ovaj talentirani mladi glazbenik.

Show 'Superstar' gledajte na RTL-u i platformi VOYO!