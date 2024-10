Duhoviti žiri, talentirani kandidati i snažne emocije! Severina poručila: 'Ovo je jedan od trenutaka koje sam čekala!'

Severina je u nadolazećoj epizodi 'Superstara' pokazala koliko jake emocije u njoj budi glazba. Jedan od nastupa, u proslavljenoj članici žirija izazvao je posebno emotivnu reakciju pa je poručila kandidatkinji, ali i gledateljima: 'Ovo je jedan od trenutaka koje sam čekala. Pjevat ću svojoj mami više. Čuvajte mami dok ih imate, svi", zaključila je Severina.

Emotivno su nastup povratnice Eme shvatili i ostali. "Eto čemu glazba služi, upravo zbog ovga, to je svrha glazbe, dala si primjer što je ljubav i glazba", komentirao je i Filip. Dirljivi nastup ujedinio je žiri, no nije to uvijek slučaj.