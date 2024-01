EKSKLUZIVNO Petar Šegedin - Pijero o novoj djevojci: 'Posvetio sam joj svoju novu pjesmu'

Mladome slavuju s Korčule Petru Šegedinu - Pijeru baš se sve posložilo nakon 'Superstara'. Novi je izvođač estradnog stručnjaka Tončija Huljića koji ga je u svoj tim 'prigrlio' nakon glazbenog megaspektakla. Tamo ga je primijetio i već je na audiciji shvatio kako je Petar taj. Pjesmu koju je dugo čuvao u ladici pustio mu je nakon showa, a Pijeru se odmah svidjela. Pjesma 'Da me malo sriće stigne' je već vani, a reakcije, kaže nam Pijero, ne prestaju se nizati.

"Očekivao sam određeni odjek, ali baš ovoliki... to nisam očekivao. Hvala svima na podršci", rekao je. Otkrio je kako mu je velika podrška obitelj, prijatelji, ali i obiteljski prijatelji, odnosno Janja Coce, udovica trogirskog slavuja Vinka Coce koji je Pijeru bio krsni kum. "Rekla mi je - voli te kuma. To je bilo nakon što je čula pjesmu. Te su me riječi rasplakale", rekao je.

Njegovim karijernim uzlazom zadovoljna je i njegova djevojka. Da, i to je novost u životu ovog mladog glazbenika. "Dobro ste rekli, baš mi se sve dobro posložilo", naglasio je u telefonskom razgovoru.