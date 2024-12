Emotivna Ema za RTL.hr o finalu i 'Superstaru': 'Kroz ovaj sam show pronašla sebe'

Još malo pa ću imati 16 godina i već sam dogurala ovako daleko. U šoku sam, stvarno sam sretna zbog svega ovoga. Ovo iskustvo me skroz promjenilo, naravno, ja sam još uvijek ja i to će uvijek tako biti, samo što sad imam više samopouzdanja i sigurnija sam.

Brat ti je velika podrška. Komentira li on tvoje izvedbe? Tko ti je podrška osim njega?

Brat mi je jako velika podrška. Nikad nisam mislila da ću to reći ovako javno. Uvijek sam to držala za sebe, da si on nebi umislio. Osim njega, velika podrška su mi moji roditelji i obitelj naravno, kao i prijatelji, no oni isto spadaju pod obitelj. Ovo cijelo iskustvo jako je zbližilo moju obitelj, još jedna stvar na kojoj sam zahvalna Superstaru.

Jesi li očekivala da ćeš dogurati ovako daleko u 'Superstaru'?

Nisam mislila da je to moguće, nadala sam se tome, no kada je došao sami trenutak, nisam mislila da ću proći. Ali evo me sad, tu sam, san mi se ostvario. Provela sam četiri tjedna s ovim prekrasnim ljudima.

Dobivaš li poruke obožavatelja?

Počela sam dobivati poruke obožavatelja i jako mi je to slatko, sve mi se to čini jako nestvarno.

Možeš li nam natuknuti što možemo očekivati u finalu od tebe?

Od mene u finalu stvarno možete očekivati sve - od plesa do duboke emocije. Jedva čekam svoj nastup i ponovno stati na pozornicu jer uživam biti tamo i osjećam se kao doma. Nadam se da će i publika uživati samnom.