Emotivni Matej je nastup posvetio svojoj baki: 'Sve mi je značila u životu i nikad me nije iznevjerila'

Fitness trener Matej Mataić je nastup posvetio svojoj baki. "Sve mi je značila u životu i nikad me nije iznevjerila", ispričao je Matej. "Nemam očekivanja, zadovoljan sam činjenicom što sam na audiciji", otkrio je uoči nastupa. Odlučio je otpjevati pjesmu 'Hurt' Christine Aguilere.

"Ovo je bilo jako emotivno i baka je sigurno odozgo ponosna na tebe i aplaudira ti. Izabrao si najtežu pjesmu ikada i pjesmu koja ostaje za sva vremena. Prepun si emocija i super što radiš ovo što radiš, ali jednostavno u ovom trenutku tvoj vokalni aparat nije na nivou tvojih emocija. Ovo je po meni prilično amaterski, no uz puno vježbe i truda to se može nadomjestiti", otkrio je Filip. Severina je Mateju preporučila da se prijavi iduće godine, a Nika se nadovezala: 'Jako je to dobro za nekog tko se sad odlučio pjevati. Imaš krasan glas, imaš sluha". "Nisi došao ovdje biti 'Superstar', htio si izbaciti iz sebe sve što te tišti", zaključio je Tonči.

