Filip dodijelio platinastu kartu iznimno talentiranom Marku, a sjajni Filipinac žiri je ostavio bez teksta: 'Iznenadio si me! Super glas i interpretacija'

Pred žirijem 'Superstara' izvela je 'Back to Black' Amy Winehouse, a sjajnom izvedbom potpuno ih je oduševila. "Ti si stvorena za ovo, imaš lijep vokal, ovakva boja i onda si još tako slatka da bi ja tebe stalno gledala i slušala. To je cijeli paket, a ja te gledam kao jedno šareno čudo", komentirala je Severina. "Vrlo si ozbiljan materijal, možda najbolja što smo vidjeli dosad u ove dvije sezone", dodao je Tonči. "Cabaret kažeš, to ti je pomoglo neviđeno. Čudo si", složio se Filip. "Prekrasno", zaključila je Nika i pokrenula glasanje rekavši 'Da'. Lorena je audiciju prošla uz jednoglasan žiri.

Petra je izvela 'You Know I'm No Good' Amy Winehouse. "Bila si točna, u intonaciji, za nekog tko nikad nije pjevao...", komentirala je Severina. "Zanima me koja si ti prava, jedna si kada pričaš, a druga kada pjevaš. To je druga osoba. Ne znam koja je prava strana, no potencijala imaš", zaključio je Tonči. Teška srca joj je Filip dao ne, a s njim se složila i Nika. Petra nije prošla dalje, no sretna je zbog iskustva kroz koje je prošla u 'Superstaru'.