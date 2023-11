Filip ga pomiješao s Lukom Modrićem, a Severina zaključila: 'Imamo jednog superstara'

Luka Tomić ima 23 godine i dolazi iz Slavonskog Broda. Radio je puno poslova, a sad je trgovac. Više od svega se želi baviti glazbom, no najvažnije mu je da bude sretan. Od 18. godine je vegan i istaknuo je životinje imaju pravo na život. Kao podrška na audiciju 'Superstara' stigla mu je bliska prijateljica koja je rekla da joj je spasio život više puta.

Odabrao je pjesme "Diamonds are Forever" i "Kad ja pođoh na Bembašu". "Hvala ti. Pao mi je šećer maloprije, ali ti si me skroz digao. To je ono što glazba radi. Hvala ti na tome", istaknula je Severina. Htjela je čuti drugu pjesmu.

"Ja sam jako sretna što si ti došao. Mislim da si samo ovako donio nam jedan vitar. Ja bih te voljela drugi put čuti, ne znam, da otpjevaš nešto od Freddija Mercuryja. Imaš nešto i u ekspresiji i u izrazu. Da, imamo jednog superstara", rekla je Severina.

"Ja mislim da si ti tipski pjevač jer si dva potpuno različita žanra otpjevao na isti način. Imaš ono nešto", komentirao je Tonči Huljić. "Ja sam sretna što nemaš raznovrsnost nego točno znaš gdje stojiš. Ja volim ljude koji ne moraju sve znati i sve moći nego to što rade rade baš jako dobro", istaknula je Nika Turković.

"Raspjevani Luka Modrić... Tomić. Refren je bio mastrealan", rekao je Filip Miletić. Luka je dobio četiri glasa "da".

