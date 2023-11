Filipa zanimalo s kime je Petar pričao usred pjesme: 'S Bogom da mi da snage za dalje'

"Što si pričao između strofa i refrena i s kime?", pitao je Filip Miletić Petra. "Iskreno, pričao sam s Bogom da mi da snage za dalje jer sam vidio da nešto s grlom nije ok. I na svu sreću popravilo se. Na kraju je sve prošlo kako treba", odgovorio je on.

Petar Šegedin odlučio je otpjevati "More snova" od Tedija Spalata. "Bio si dobar, vidno umoran. Vidio sam kako se boriš sam sa sobom između plača i smijeha i pohvale za to. Ti si jedan klasičan tenor i jednostavno ljudi vole takav tip vokala", rekao je Tonči Huljić.

"Poslije ove jurnjave 24 sata koju ste imali, ova ti je pjesma došla nekako kao melem na ranu. Tako si i pjevao. Bravo", dodao je Filip.

"Meni je jako drago da si ti tu. Ja tebe baš jako volim ovdje i meni je ovo vidno bilo mekše nego što ti to inače možeš, ali mi je svejedno bilo jako lijepo. Jako sam uživala i hvala ti što si danas bio tu", komentirala je Nika Turković.

"Od jedan do deset, zadovoljan sam osam, možda čak i devetka. Iz razloga što mi glas lagano ide prema potrošenom, ali sve u svemu to će se vratiti, naravno, na prijašnji nivo i to će definitivno biti bolje", rekao je Petar.

