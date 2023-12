FINALE 'SUPERSTARA' kroz fotografije: Hana pobjednica, s njom slavili svih top 12!

icon-expand FOTO: RTL

Titulu prvog hrvatskog 'Superstara' osvojila je Sinjanka Hana Ivković! Uz prestižnu titulu osvojila je i 50 tisuća eura nagrade. "Ja još ne vjerujem da se ovo dogodilo", kratko je otkrila 17-godišnja pjevačica! U superfinalu s Hanom se borio i 18-godišnji Dino Miklaužić iz Huma na Sutli. Hana i Dino izborili su superfinale nakon što su izveli dvije pjesme, baš kao i finalisti Petar Šegedin i Toni Peruško. Spektakularnu svečanu završnicu prve sezone 'Superstara' otvorili su finalisti zajedničkom izvedbom Aviciijevog hita 'Wake Me Up', a potom su uslijedile i pojedinačne izvedbe kandidata. Prvi je zapjevao slavuj s Korčule - Petar Šegedin, a kao svoju prvu pjesmu izveo je 'Pogledi u tami' Sergeja Ćetkovića. U studiju su ga bodrili njegovi Korčulani, a stigao je i njegov ponosni otac.

"Bez daljnjega ćete dati sve od sebe. Kod tebe se ne radi o potrebi da pobijediš radi novca, nego radi glazbe. Ti si radi toga ovdje, radi glazbe", pohvalio je Tonči Petra. "Petre moj, ti kad uđeš u studio, pun je studio ljubavi, širi se u koncentričnim krugovima. I kad stojiš, kad se ne mičeš, puna je bina tvog glasa", dodala je Severina. "Otpjevao si nešto drugačije od svega dosad, prekrasno ti je sjelo, ovo je bilo genijalno, bravo Petre", složila se s pohvalama i Nika. "Tvoj glavni instrument je emocija, sve ostalo je tehnikalija. Ovo je primjer kako treba iskoristiti ovaj show. Ti si ovo iskoristio u pravom smislu, ti si pobjednik ovog showa - za dalje", zaključio je Šegedin. Uslijedio je nastup Tonija Peruška, koji je svoje finale otvorio pjesmom 'Rebel Yell' Billyja Idola. "Titula seks simbola je oteta Tončiju Huljiću! Ovo je bilo uvjerljivo. Priželjkivao sam Billyja Idola, i konačno si ga uzeo, leži neviđeno. Dogodila se ta sloboda, 10/10 si", pohvalio je Peruška Filip. "Toni, ovo je napokon sa svim, s glavom, repom, outfitom, izvedbom, bilo je wow. To je to, to ti radiš. Obožavam što imaš šljokičasti torzo, bravo", složila se Nika. "Ovo si ti, imaš svoju sljedbu. Super si bio, odličan", jasan je bio i Tonči. "Bio si fantastičan, budi takav i stoj tako ponosno, super", zaključila je Severina o Tonijevom prvom nastupu.

Hana Ivković nastupila je treća. "Kad se popneš na pozornicu, kada vidiš ljude koji te vole i slušaju, mislim da je to najljepši osjećaj", rekla je Hana. Sve je dirnula izvedbom kultnog singla 'When You Believe' Mariah Carey i Whitney Houston. Nika Turković se rasplakala tijekom izvedbe. "Što ti nama radiš?", rekla je Nika Turković i pohvalila njezinu izvedbu. "Kompletno si me kupila. Izgledaš prekrasno, pjevaš prekrasno i hvala ti što si tu", zaključila je. Severina je rekla kako je za nju princeza i zahvalila joj na svim nastupima, a posebno na ovom finalnom. "Tiha voda brege dere", rekao je Filip. "Sabrana i stamena", rekao joj je Tonči i dodao kako je ona baš "stare duše". Dino Miklaužić izveo je antologijski hit 'Whole Lotta Love' Led Zeppelina. "Malo je reći da si dostojan ovog finala. I ti si pobijedio, jako si inteligentan i šarmantan, bravo majstore", poručio je Filip Dinu. "Ti si veliki gospodin. Zadrži tu iskrenost, od samog početka kada si došao u svim onim prijašnjim emisijama, ti si za mene bio favorit. Svi imamo nekog svog koga volimo, za mene si ti Superstar", jasna je bila Severina. "Potpuno je svejedno tko će pobijediti. Pobijedit će onaj koji će nakon showa nastaviti gdje je stao", dodao je Tonči, a Nika je zaključila da joj je Dino jedini u showu koji je stalno napredovao i rastao. "Bio si brutalan, za ovako veliku i tešku pjesmu nema dalje", zaključila je Nika. Nakon što su se predstaviti prvim pjesmama, isto su učinili i u drugom krugu izvedbi. Prvi se pred žirijem ponovno predstavio Petar Šegedin koji je odabrao 'Nocturno' Olivera Dragojevića. "Jako je teško ovo i emotivno. Navijamo za vas, vi ste moji super heroji i ovo što ti radiš je sigurno nešto što će ostati. Nadam se da će hrvatska glazba s tvojim imenom i prezimenom dobiti jedan biser", rekla je Severina. Tonči ga je pohvalio zbog odabira pjesama. "Hrabro i proračunato i svaka čast na tome", rekao je Tonči. S time se složila i Nika. Petar je ovu pjesmu posvetio svojoj prijateljici Kati, koja je Severinin najveći obožavatelj. Velike pohvale dobio je i od Filipa Miletića.

Domaću pjesmu izveo je i Toni Peruško - odabrao je hit Damira Urbana - 'Mjesto za mene'. "Dinamika super, jako sam ti zahvalna na tome, po meni - pet plus", zadovoljna je bila Nika Tonijevim nastupom. "Ti si taj koji pali vatru. Mislim da bi Urban ovo odobrio, kao da je tvoja pjesma, to je ono što je bitno. Imaš bend, pjevač si, fanove imaš, sve imaš", dodao je Filip. "Odlična si reklama za drugu sezonu ovog showa", poručio mu je Tonči. "Spadaš u red ljudi koji osvajaju i glasom, stasom i skromnošću. I ti si Superstar", zaključila je Severina. Hana Ivković kao drugu pjesmu odabrala je klasik 'Što te nema' Jadranke Stojaković. "Zaustavila si sve i iz tišine napravila simfoniju. Rijetka osobina izvođača, kao kad imaš koncert pa idu pjesme i onda preokreneš u jednom trenu. Ti si na pravom mjestu, ti si 'Superstar', hvala ti Hana što svi vi, ti s ovom trojicom momaka, što ste nam pokazali zašto je najljepše raditi ovo što radimo i zašto je glazba najljepše što nam je dato na ovom svijetu", otkrila je Severina. "Ovo ulazi u moj omiljeni trenutak u ovom showu, ova pjesma je, kad je se napravi kako treba, ima moć da te odnese u neke čudne galaksije, a ti si to napravila. Hvala ti na tome, bilo je prekrasno", dodala je dirnuta Nika. "Dakle, neka mi oproste svi kandidati, ovo je vrhunac večeri. Ti si me podsjetila zašto je ovo najljepši posao na svijetu. Ovo je ono što sam ti rekao u prvoj pjesmi, ovo je toliki skok žanrovski, a ti u tome postojiš fenomenalno, samo komplimenti", nadovezao se Filip. Komplimentima se pridružio i Tonči, a za kraj je još jednom stigao Dino Miklaužić. Dino je zapjevao 'Ostala si uvijek ista' Mate Miše Kovača. "Svaku pjesmu nekako na svoju vodenicu dovedeš, ti si moj 'Superstar'", jasna je bila Severina. "Odlično, odlično. Ovdje si nadrastao prošlu izvedbu", dodao je Tonči. "Za ovu pjesmu treba imati dušu, a ti to imaš. Majstore, ti si netko tko razumije glazbu, dekodira i prisvaja svaku pjesmu kao da je tvoja. Što god bilo ovdje, ja se za tebe ne brinem", komentirao je Filip. "Ti si jedan kralj dinamike. To mi je najljepše u ovoj pjesmi bilo, savršeno, lijepo napraviš da bude intimno, ali i veliko", zaključila je Nika.

Nakon dvije izvedbe četvero finalista, u superfinale 'Superstara' ušli su Hana i Dino! U borbu za pobjedu Hana je otišla s pjesmom 'I'll Never Love Again Lady Gage. "Hvala Gospi Sinjskoj, mami i tati, hvala prijateljicama koje su te dovele ovdje. Dobili smo jednu zvijezdu sjajnu. Ti si nevjerojatna, ne znam jesam li ikad čula nekog s toliko godina da tako pjeva, nemam riječi stvarno", poručila je Hani Severina. "Gledajući filmić otpočetka, u ovih šest mjeseci si sazrela i kao osoba, jednostavno si kompletno napredovala. Ozbiljno ti kažem, ispred tebe je karijera, ja tu karijeru vidim. Ti si jedan od onih koji me zadržavaju na zemlji da se bavim pjesmom u Hrvatskoj", dodao je Tonči. "Najskuplji si dragulj - i to ne nebrušeni, nego baš brušeni. Ti si primjer da najtiši ljudi budu najglasniji. Moja vrata su ti uvijek otvorena", zaključio je Filip. Dino Miklaužić je, pak, u finalu 'Superstara' zapjevao 'Bed of Roses' Bon Jovija. "Zvuči kao da si svjetski pjevač, odličan si, jako sam sretna što si tu. Bravo", komentirala je Nika. "Dostojan glazbe, finala i pažnje publike. Nisi slučajno tu. Uživaj na svom putu, raduj se što si takav talent dobio na dar, bravo", dodao je Filip. "Dino, ti si kao neki prorok jer si na početku rekao da je Hana konkurencija", poručila je Dinu Severina. I baš kao što je sam prognozirao, mladi glazbenik u superfinalu se borio s Hanom, a ona je u konačnici osvojila titulu prvog hrvatskog 'Superstara'.