Finalist 'Superstara' Marko za RTL.hr o finalu i podršci obožavateljica: 'Ja sam oženjen čovjek'

Marko Stanković finalist je 'Superstara', a iako je u prvoj emisiji uživo bilo upitno hoće li proći dalje, Marko je ipak u tome uspio zahvaljujući odluci žirija. On je inače na audiciji dobio platinastu kartu od Filipa Miletića, koji smatra kako on može biti velika zvijezda. No, nije samo oduševio Filipa, već i ostale članove žirija - Niku Turković, Severinu i Tončija Huljića.

Spašen si u prvoj emisiji uživo 'Superstara' od strane žirija. Koliko si im zahvalan s obzirom na to da si zahvaljujući tome dogurao do finala?

Naravno da sam neizmjerno zahvalan da su mi pružili još jednu šansu da probam i osvojim domaću publiku.

Tonči Huljić ti je u prošloj emisiji rekao da u svakoj pjesmi izgoriš i da ti treba pjesma. Nadaš li se da će ti on kao jedan od hitmejkera na našim prostorima podariti pjesmu?

Mislim da bih ja osobno bio najsretniji čovjek da se to dogodi. Sudjelovati s takvom legendom je čast i privilegija. Mislim da bi zajedno bili fantastičan tim.

U prvoj emisiji uživo izveo si Massimovu pjesmu 'Suze nam stale na put', u drugoj od AC/DC, 'You Shook Me All Night Long', a u trećoj od Zdravka Čolića 'Kao moja mati'. Voliš razne glazbene žanrove?

Glazbu dijelim na dobru i slabu. Smatram da svaki žanr može ponuditi vrhunske stvari i da glazbenik najviše napreduje kad zapliva u različitim vodama.