Finalist 'Superstara' Petar Šegedin snima prvi spot za pjesmu koju mu je napisao Tonči Huljić: 'Svidjet će se publici sto posto'

Petar Šegedin u Splitu snima svoj prvi spot za pjesmu koju mu je obećao Tonči Huljić. "Da će to biti toliko brzo, to nisam očekivao i pjesma je stvarno fenomenalna. Publici će se svidjeti sto posto i stvarno će publika zapravo prepoznati tko sam ja u jednom novom, ajmo reći, ruhu", rekao je Petar.

Za to se pobrinuo Tonči Huljić koji priznaje kako je nova pjesma pisana za Petra nastala u trenu. "Kad nađeš ovako jednu mladu osobu od 18 godina da je točno ta stara duša, a on to je, a mlado tijelo, onda to bude inspirativno, pogotovo kad je glas točno u spektru izvođača s kakvima radim", rekao je Tonči.

