Finalisti 'Superstara' su Karla, Ema, Marko i Benjamin!

U finale 'Superstara' ušli su Marko Stanković, Benjamin Hasanić, Karla Miklaužić i Ema Bubić. U emotivnom polufinalu 'Superstara' tražilo se mjesto više pa je u publici show uživo pratilo četiristo vatrenih navijača kandidata. 'Superstar' su u polufinalu napustili Katarina Car, Monika Jukić, Hanan Velić i Nikola Batinović. Borbu za finale 'Superstara' započelo je osmero kandidata izvedbom hita 'We Found Love' Rihanne i Calvina Harrisa. Nakon sjajnog otvaranja, Monika Jukić, Katarina Car, Benjamin Hasanić, Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić, Nikola Batinović i Hanan Velić borili su se solo izvedbama.

Nikola Batinović

Prvi je borbu za finale otvorio Nikola Batinović pjesmom Toše Proeskog 'Brani je od zla'. "Sve povezuje kako ti pjevaš, imam osjećaj kao da u svakoj pjesmi nađeš svoj značaj i tako je prenosiš. Posebno kod pjesama Toše Proeskog, njegove pjesme jako volimo i drago mi je što si je odabrao. Tvoje mjesto je vrlo slično ovome", komentirala je Nika. "Mislim da si izvrstan u svim žanrovima, iznenađenje si svaki put, svake pjesme. Voljela bih da budeš jedan 'Superstar' Nikola Batinović, što ne znači da to nisu zaslužili svi kandidati, no ti si stvarno poseban, boja glasa koja može pjevati bilo koji žanr. Pokazao si večeras gdje se dijeli amater od profesionalca. Dao si najbolje od sebe", zaključila je Severina. "Svaka čast momčino. Znaš zanat, znaš glazbu, rasturaš, iluzorno je pričati je li znaš pjevati ili ne. Gledatelji znaju što si radio dosad", zaključio je Filip.

Karla Miklaužić

Nastup Karle Miklaužić je uslijedio, a ona je izvela 'Something's Got a Hold on Me'. "Sve si odradila kako treba, sve je bilo savršeno, sve si super upakirala na mjestima gdje si mislila da ćeš se previše naprezati, bilo je top, super ti leži ova pjesma", poručila je Nika Karli. "Kad god pomisliš da si za tri i dalje si bolja. Imaš i prirodan pokret, sklad vokala i pokreta je nevjerojatan. Izabrala si vjerojatno najtežu pjesmu večeras, ritmičnu, muzikalnu, tešku za pjevanje - i bila si perfektna", nadovezala se Severina. "Karla, trebaš biti sadržajan pjevač, ovaj nastup je dio tvog karaktera i identiteta. Ako budeš ikada dizala kredit za karijeru, ja ću ti biti jamac, toliko. Maestralna si otpočetka, bila si i danas", zaključio je Filip. "Sjedni, 5 - po svim kriterijima. Bilo je i decentno, spontano, divlje - rođena si da budeš zvijezda. Kod tebe ništa manje od savršenstva ne valja, a to nije istina", zaključio je Tonči.

Monika Jukić

Monika Jukić svoj je prolaz u finale tražila izvođenjem Gibonnijevog hita 'Nisi više moja bol'. "Prekrasna dušo, toliko si me dirnula, prepuna si emocija. Odličan izbor pjesme koju si donijela na svoj način, zamišljala sam te na Eurosongu kako pjevaš i pobjeđuješ na Hrvatsku. Baš si svjetska klasa, glas ti je božanstven. Želim ti da osvajaš svjetske pozornice", pohvalila je Moniku Severina. "Kada bih te opisao jednom riječju, bila bi to: čistoća. Pjevaš čisto, široko, veliko, bilo je grandiozno. Diva si s tek 16 godina, mislim da je pred tobom jedna lijepa karijera", dodao je Filip. "U zajedničkoj pjesmi sam već primijetio da si posebno nabrijana, zagrizla si odmah, imaš sreću da nisi bolesna, jako zrelo i dobar izbor pjesme. Prisvojila si je i to je to", poručio je Karli Tonči. "Uzeti Gibonnija, otpjevati je ovako - ništa pretenciozno, s ukusom... Emotivno i prekrasno, zakucala si", zaključila je Nika.

Hanan Velić

'Elastic Heart' izveo je Hanan Velić. "Navijao sam da pjevaš ovakvu pjesmu, tebi i tvom vokalu leže ovakve, himnične pjesme, velike pjesme. Bilo mi je fenomenalno, neka gledatelji imaju na umu da je ova pjesma jako teška za pjevanje. Ja sam tvoj obožavatelj", pohvalio ga je Filip. "Dobio si jednu samouvjerenost, imaš sve što đaku treba. Imaš specifičan glas, zlato u toj boji glasa. Kad te se čuje na radiju, svi znaju tko je taj koji to pjeva. Kada na to dodaš interpretaciju, dušu, onda to ispadne zaista prekrasno", zaključio je Tonči. "Razumiješ tko si, slušaš ono što želiš stvarati, zasjao si maksimalno. Prirodno, prekrasno, samo talent koji iz tebe izlazi", komentirala je Nika. "Sjetila sam se Arsena u pjesmi 'Ne daj se Ines'. Ti se razlikuješ od prvog trena s audicije. Ti si jednostavno drugačiji, u ovom vremenu se razlikuješ, jednostavno si Hanan", zaključila je Severina.

Marko Stanković

Marko Stanković odlučio je u polufinalu izvesti Zdravka Čolića 'Kao moja mati'. "U svakoj pjesmi izgoriš, daš se, najiskusniji si ovdje, o tebi je sve rečeno, tebi samo treba pjesma", komentirao je Tonči. "Dao si svoj potpis, uvijek to radi, uvijek to donesi, to je fantastično. Nadam se da će to gledatelji cijeniti i prepoznati", dodala je Nika. "Prošli put si me naježio s brzom i energičnom pjesmom, osjetila sam u tebi taj nukleus. Ti si kockar i zato dobivaš. Ovo je tvoja pjesma, izabrao si je s razlogom, drago mi je što si tu", nadovezala se Severina. "Boriš se otpočetka, ali muka je stvorila junaka i on se zove Marko! Kad ti nastupaš, stalno se nešto događa, jako je uzbudljivo. Imaš tu prirodnu komunikaciju s publikom", zaključio je Filip.

Ema Bubić

Uslijedila je Ema Bubić i izvedba pjesme 'Dancing on My Own' Calluma Scotta. "Bit ću kratka, ovo je razlog zašto sam ti dala svoju platinastu kartu. To je takva pjesma, takav vokal, savršena prašina, emocija, to je to čisto, nepretenciozno, sve možemo, ali ne trebalo. Ovo je tvoj teren, tako lijepo, točno pjesma za tebe. Ljubim te i dajem najveće bravo", komentirala je Nika ponosno. "Kad si zapjevala, sve si poništila, resetirala si nas sve. S tim tvojim vokalom, sve oči i uši su bile uprte u tebe, nisam mogla skinuti pogled s tebe, baš me učiš iz emisije u emisiju kako se treba vratiti na tehničke postavke", dodala je Severina. "U glazbi godine ništa ne znače. Napominjem da ova djevojčica ima 15 godina, a mnogi mogu naučiti od tebe - svedeno, nepretenciozno, u centar. Nevjerojatno isproduciran vokal, ja sam uživao stvarno", zaključio je Filip. "Ti si djevojka od 15 godina koja ima jedan zreo, odlučan stav. Kad pored svega rasteš, postaješ jedan od favorita za pobjedu", dao je svoju ocjenu za kraj Tonči.

Katarina Car

Katarina Car izvela je 'Frku' benda Nipplepeople. "U stvari mi je ovo najbolji tekst večeras, hvala ti na tome. Stvarno nije lako otpjevati ovaj tekst, ostati na nogama i da te ljudi shvate ozbiljno", komentirala je Severina Katarinin nastup. "Tvoja supermoć je široki dijapazon djelovanja u pjesmama. Ovo je naizgled lagana pjesma, no vrlo ju je teško izvesti ovako, bravo", dodao je Filip. "Ovo je bilo vrlo ambiciozno. Odlična, kao i uvijek", zaključio je Tonči Katarinin nastup.

Benjamin Hasanić

Za kraj, Benjamin Hasanić izveo je 'Canzone per te' Sergija Endriga. "Uglađen, fin, veliki govornik, vrhunski pjevač, svirač. Svaka kuća da te ima! Držiš se jako lukavo stilova šansone, sevdaha, ubijaš, ništa ne bih eksperimentirao. Bravo majstore", komentirao je Filip. "Na pola pjesme sam se uželio da je malo obogatiš, sa sevdah efektima, da Sergio postane Bosanac", skroz smijeh je dodao Tonči. "Mene si vratio u neka ljepša imena, obožavam talijanske šansone. Znam zašto si bio moja platina, osim emocije i prekrasnog pjevanja, pokazao si mi da ne moraš pjevati samo sevdah, izvrsno si ovo otpjevao", zaključila je, pak, Severina. Ne propustite finale 'Superstara' - u subotu, 14. prosinca od 20.15 sati! POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SUPERSTARA':