Gloria je za 'dlaku prošla', a Tonči joj poručio: 'To je nešto što je popravljivo'

Gloria Hršak dugi niz godina bavi se plesom, a počela je s time na fakultetu jer joj je to bio odličan izvor prihoda. "Što se tiče go-go plesa, nemam podršku obitelji. To je moj posao, poslije toga idem lijepo kući spavati", otkrila je.

Suprug joj je podrška, a imaju blizance, kćer i sina. Zatrudnjela je na fakultetu. "Negativnih komentara bilo je na početku kad sam se počela vraćati nakon poroda i svega toga natrag na pozornicu jer su mislili da ću prestati s time, da će to jednostavno stati, a mene to ipak još i dalje vuče jer stvarno se dobro osjećam na stageu i volim zabaviti publiku", ispričala je Gloria.

Odlučila je pjevati "Zauvek" od Senide. "Ok, to nismo imali još. Baš mi je drago", rekla je Severina. Nakon što je izvela pjesmu, Severina ju je htjela još jednom čuti. "Ok. Ajde probaj mi samo otpjevati Senidu ovako na suho, refren kao da ju vježbaš, kao da nema nas jer ne znam stvarno gdje sam s njom", rekla je Gloriji.