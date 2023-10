Goran je teškom pričom dirnuo žiri: 'Ti si prvi ovdje koji ne zna pjevati'

Goran Tomić ima 25 godina i dolazi iz Bjeljine, a Severinu su zanimale njegove tetovaže. On je otkrio da su sve povezane s Eminemom. Poistovjetio sam se s Eminemom iz čistog razloga što je moje bilo jako slično njegovom", istaknuo je Goran.

Našao je utjehu u glazbi slavnog repera. Odrastao je s bakom koju je izgubio 2017. kada je preminula od karcinoma. Odlučio je pjevati od Passengera "Let Her Go".

"Ovaj je odličan, odlična boja", rekao je Tonči Huljić. Odlična boja, ali ne može ništa kontrolirati", istaknuo je Filip Miletić.

"Boja je super, ali, što bi Nika rekla, intonacija je malo bila. Možda si se od treme pogubio", rekla je Severina. Nakon toga je Goran izveo pjesmu "Killshot" od Eminema. Filip je vidio potencijal u njegovoj boji glasa.

"Ajmo biti jednostavni. Ono što je najvažnije – boja vokala, jako je specifična, možda najspecifičnija do sada, ali kao pjevač si nula. Ja sam vrlo realan. To se odmah digne na pet i deset nakon dva, tri mjeseca vježbanja s nekim tko te zna u to uputiti i zato će biti "da". Ti si prvi ovdje koji ne zna pjevati, a prošao je dalje", rekao je Tonči.

Goran je dobio tri glasa "da", Nika mu je odlučila dati "ne".

