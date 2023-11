Goran Tomić za RTL.hr o teškom djetinjstvu: 'Kad odrasteš u takvim uvjetima, shvatiš da možeš uspjeti sam'

Kandidat showa 'Superstar' Goran Tomić prošao je u recall iako nisu svi članovi žirija bili složni u tome da ga se pusti dalje. No, ovaj uporan mladić osvojio ih je karizmom.

"Ono što je najvažnije – boja vokala, jako je specifična, možda najspecifičnija do sada, ali kao pjevač si nula. Ja sam vrlo realan. To se odmah digne na pet i deset nakon dva, tri mjeseca vježbanja s nekim tko te zna u to uputiti i zato će biti "da". Ti si prvi ovdje koji ne zna pjevati, a prošao je dalje", rekao je Tonči, a Nika je jedina koja mu je dala 'ne'.

Goran je nakon audicije za RTL.hr otkrio je li imao tremu te ispričao svoju tešku životnu priču.

"Imao sam jako veliku tremu, nisam znao kako da to sve izvedem. U trenutku sam zastao s vokalima jer nikad u životu nisam pjevao na mikrofon, nisam glazbeno obrazovan. Sam sam kod kuće učio. Nikad nisam mislio da ću to sve moći. Što se tiče pjevanja, još se moram potruditi, ali što se tiče rapa, svoj sam na svome", rekao je Goran koji se tijekom audicije tješio riječima: "Možeš ti to Gorane, dozovi se Gorane. Potrudi se, sjeti se koliko si vježbao kod kuće".