Gradi se grandiozni studio 'Superstara', probe su u punom jeku, a kandidati poručuju: 'Kao da smo ušetali u neki san, atmosfera je sjajna!'

Slično razmišlja i 18-godišnja Drnišanka Anatalia Filimone Kević Zandamela , koja priznaje kako nije očekivala da će dogurati do emisija uživo, no zadovoljna je, ponosna na sebe i jako zahvalna.

Svoje oduševljenje boravkom na setu ne krije ni Andrea Jelonjić kojoj je Tonči poručio da je ''cijeli paket'' i rođena za scenu, a ona se veseli što svoju ljubav prema glazbi konačno može pokazati i prenijeti široj javnosti.

"Osjećam se super, jedva čekam taj prvi live. Probe su počele, sve se polako stavlja na mjesto. Jako sam uzbuđena jer vjerujem da će stvarno biti odlično! Veselim se vidjeti i druge izvedbe. Uzbuđenje raste jer znam da idemo uživo i da me svi gledaju, i oni koji me znaju i oni koji me ne znaju. Međutim, ja se jednostavno veselim, to je ono što sam oduvijek željela, ono što sam pratila. Glazba je dio mene!''.

A kako će izgledati grandiozni studio kad zasja u svome punome sjaju, koje će pjesme veseli kandidati odabrati za svoj prvi nastup i tko prolazi dalje, gledatelji će vidjeti već ove subote od 20.15 sati u 'Superstaru', u prvom emisiji uživo!

'Superstar' gledajte i na platformi Voyo, a ondje možete vidjeti i sve dosadašnje nastupe!

