Hana iznenadila odabirom pjesme, a ima jednu posebnost: 'Od Nirvane do Silvane'

"I ti si to prekrasno otpjevala, ali sad da čujemo", rekao je Tonči. Hana je kao drugu pjesmu odabrala "Rise Up". "Tko je odredio tonalitet? Jednostavno, nisi mogla uhvatiti gornje tonove, ali po pitanju emocije i sadržaja tvog pjevanja, sve najljepše i sve pohvale, pogotovo u odnosu na godine koliko imam, koje imam ja i koje imaš ti. Ti imaš osjećaj za glazbu, ti pjevaš dobro, ti osjećaš muziku", komentirao je Tonči.

"Što se mene tiče, ovo je bilo prekrasno. Imaš krasan glas, odlično s njime barataš. Jako si mi lijepo to sve emotivno donijela, bar meni osobno i iskreno, mene je već i prva pjesma oduševila, tako da...", rekla je Nika Turković.

"Ti si jednostavno jedna osoba koja u sebi imaš sve ono što nama treba i možeš biti ovaj superstar". istaknula je Severina.

"Ti si all around igrač kao što se kaže. Od Nirvane do Silvane. Mislim da će to biti tvoja glavna karakteristika za jedno pet, šest godina, da ćeš moći doslovno sve pjevati i u svim žanrovima da ti se vjeruje", rekao je Filip Miletić.

Hana je prošla s četiri glasa 'da' u drugi krug.

