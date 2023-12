Hana za RTL.hr o prolasku u finale 'Superstara': 'Nisam očekivala da ću to biti ja'

Hana Ivković jedina je djevojka koja je prošla u finale 'Superstara' nakon što je u polufinalu nastupila s pjesmom "Look What I Found" od Lady Gage. Otkrila je za RTL.hr kako se osjeća i je li je iznenadio prolazak među četvero najboljih te se osvrnula na pjevačicu Aleksandru Prijović koju obožava.

Kako se osjećaš kao jedina djevojka u finalu?

To me iznenadilo. Nisam očekivala da ću to biti ja, ali vjerovala sam da će biti barem jedna djevojka jer stvarno je bilo vrhunskih pjevačica u polufinalu i zadovoljna sam da sam to na kraju ja. Ali da sam to očekivala, nisam.