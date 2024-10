Harmonikaš Leon za RTL.hr o fantastičnoj izvedbi i reakciji žirija: 'Nisam očekovao kićenje. A djevojka? Bila je u šoku'

Žiri te dobro 'okitio', jesi li to očekivao?

Nisam očekivao kićenje, ali Tonči me definitivno oduševio, a Severina i Filip nasmijali jer to stvarno nisam očekivao.

Rekli su ti da imaš 'staru' dušu, što kažeš na to?

Dopao mi se Nikin komentar, mada ta stara duša ima više veze s tim koliko sam vremena proveo slušajući te pjesme i upijajući sve što sam naučio od starih pjevača. Isto tako, to radim s velikom ljubavlju i time se bavim jer živim za to te smatram da ta emocija stvarno izlazi iz mene i da drugi to mogu doživjeti slušajući me.