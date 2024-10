Harun imao outfit dostojan Hollywooda, no ne i izvedbu: 'Meni je to sve malo pretjerano, nije mi prirodno'

Zubotehničar Harun Skender stigao je čak iz Münchena u 'Superstar' . Mladić već desetak godina svoj život gradi u Njemačkoj, odakle je otišao iz rodne Zenice. U slobodno vrijeme bavi se odbojkom i glazbom. Obožava neobične outfite i igranje modom, a uzor mu je Lady Gaga. Žiriju se predstavio klasikom 'Can't Help Falling in Love' Elvisa Presleyja, čime je rasplesao Severinu i Filipa, a potom je izveo i pjesmu 'Mojoj majci' Hanke Paldum.