Hoće li večeras netko osvojiti posljednju platinastu kartu?: Dobro došao u svijet muzike!"

Među kandidatima koji će večeras pjevati za žiri je i Rozi Etel Jantoš, kćer popularne pjevačice Elle. Šesnaestogodišnjakinja priznaje kako je sklona tremi i ponekad joj nedostaje samopouzdanja, a sve strahove i nesigurnosti probat će pobijediti tijekom svoje izvedbe popularne pjesme 'Javi trebaš li me'.

Pred žiri će stati i Dean Tatić iz Banja Luke, koji radi u staračkom domu, u slobodno vrijeme piše i stvara vlastitu glazbu, kao i mlada mama i kantautorica Nikolina Skender koja će na audiciju stići s pjevačke gaže. Hanan Veldić završio je operno pjevanje u glazbenoj školi te će se žiriju predstaviti sad već kultnom pjesmom 'Video Games' Lane Del Rey. Tu je i petnaestogodišnja Riječanka Ema Bubić, koju je u show prijavio tata. Ema, kako kaže, preferira izvoditi strane i depresivne pjesme, a žiri će pokušati oboriti s nogu pjesmom Billie Eilish 'What Was I Made For'.