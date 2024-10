Hvalio se da je jedan od najboljih tekstopisaca u državi, ali...: 'Ako želiš biti reper, kruha se nećeš najesti'

Ogulinac Nenad Marjanović pomoćni je keramičar po zanimanju, no prava strast Nenadu je glazba, posebno pisanje tekstova. "Rekao bih da sam u top pet tekstopisaca u Hrvatskoj, a među 10 na Balkanu", otkrio je Nenad. Žiriju se predstavio vlastitom pjesmom, no i sam je na kraju nastupa bio svjestan da se i nije proslavio. "Ako želiš biti reper, kruha se nećeš najesti", iskreno mu je poručio Filip.

"Vidim da ti je Hiljson uzor, ali on je i u ritmu i dobro pjeva", dodala je Severina. "Nenade, skuliraj se, kao što brzo govoriš i slažeš Rubikovu kocku, tako i brzo repaš. Otpjevaš cijelu pjesmu, a ona je došla do pola", zaključio je Tonči. Nika mu je tekstove pohvalila, no preporučila mu je da mu pjesme izvodi netko drugi, a ostatak žirija se složio.

