Iris je najveća Severinina obožavateljica! Raznježila ju je tetovažom: 'Ovo je stvarno nešto prekrasno'

Nika je pitala kandidatkinju čime se bavi. "Treniram tri sporta. Džudo, kickboxing i nogomet", odgovorila je ona. Nika je primijetila Irisinu tetovažu na ruci, a ona je rekla da ima još jednu na nozi - note od Severininog hita "Dalmatinka". To je raznježilo Severinu.

Iris Kovačić ima 17 godina i došla je iz Omiša u pratnji svoje majke kako bi nastupila na audiciji 'Superstara' . Posebno ju je veselio susret sa Severinom jer je njezina velika obožavateljica. "Seve je Seve. Seve je moja prija. To će biti top. Jako se veselim Severini jer je ona moj idol otkad sam dijete bila i imale smo nekoliko zajedničkih susreta. Velika neostvarena želja mi je duet sa Severinom. Ja se nadam, ako Bog da da će se i to ostvariti", ispričala je Iris.

"Ja bih slikala ovu tetovažu. Ovo je stvarno nešto prekrasno", rekla je pjevačica koja je pitala ostale članove žirija za mobitel. "Bravo, Iris", rekla je Severina kandidatkinji.

Iris je odlučila izvesti Severinin hit "Tvoja prva djevojka". "Kad to kompariramo s drugim kandidatima koji su već prošli, onda to nije ta razina. To nije dovoljno da bih ti dao prolaznu ocjenu", komentirao je Tonči Huljić.