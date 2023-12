Iskrena Hana uoči finala 'Superstara': 'Da nije bilo mojih prijateljica, ne bih ni bila u ovom showu'

Sinjanka Hana Ivković jedina je djevojka koja je izborila finale 'Superstara' i kao takva uživa poseban status među finalistima. "Pripreme za finale teku glatko, nisam se nadala dolasku do finala, no drago mi je što sam ovdje s tri vrhunska glazbenika! S dečkima se slažem odlično, od recalla smo nas četvero vrlo povezani i jako su dragi, simpatični i paze na mene", pohvalila je Hana mladu gospodu.

Finale 'Superstara' gledatelji će moći gledati u subotu, od 20.15 sati uživo na RTL-u, a za tu posebnu večer Hana sprema emotivne nastupe u kojima se najbolje osjeća. Svojih glazbenih preferencija svjesna je otkad zna za sebe, no profesionalno je Sinjanka satove pjevanja počela pohađati s četrnaest godina. "Glazba igra veliku ulogu u mom životu, to je ono što me stvarno usrećuje. Sretna sam što u svemu tome imam veliku podršku prijatelja i obitelji, posebno u mojim godinama. Da nije bilo mojih prijateljica, ne bih ni bila u ovom showu", iskrena je Sinjanka.