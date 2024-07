Ivan iz 'Superstara' objavio novu pjesmu o Bogu, a broj pregleda samo raste!

Ivan Vidović – Eyevan bio je natjecatelj prve sezone 'Superstar' , a nakon sudjelovanja u showu posvetio se svojoj glazbenoj karijeri, a pohvalio se da je napisao pjesmu za Isusa naziva 'Velik'. "Bez tebe sam nitko i ništa", jedan je od stihova.

Pratitelji su na društvenim mrežama oduševljeni, a njegov broj pregleda na pjesmu samo raste pa tako već sada njegova pjesma, nakon mjesec dana, ima 133 tisuća pregleda.

''Mislim da je to zbog toga što je to nešto novo jer ovakvog tipa duhovne glazbe na Balkanu trenutno nema, samo vani. Razmišljao sam kako bih volio slušati duhovnu glazbu dok se vozim u autu pa sam odlučio ostvariti to'', otkrio je Eyevan za RTL.hr.