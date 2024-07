Ivan iz 'Superstara' otvara obrt, a evo čime će se baviti: 'Shvatio sam da toga u Zadru nema'

Ivan Vidović – Eyevan bio je natjecatelj prve sezone 'Superstar', a sada nakon sudjelovanja niže same uspjehe: od novih pjesama, duhovnih tematika do otvaranja vlastitog obrta. Ivan je za RTL.hr otkrio više o novostima u svom životu, no i o novoj pjesmi.

''Za novu pjesmu sam napisao sve - od teksta i melodije, aranžmana do kompozicije. Što se tiče spota većinom sam ja i u tome sudjelovao, no to nije pravi spot već sam samo htio da pjesma bude popraćena videom, da ne bude samo fotografija'', rekao je Ivan za RTL.hr i dodao kako mu je oduvijek bila želja izbaciti duhovnu pjesmu.

''Uvijek sam htio izbaciti duhovnu pjesmu jer mislim da je to neki moj put. Preobratio sam se te isprva to nisam prihvatio, no mislim da Bog želi djelovati kroz mene i prepustio sam se tome, a zbog toga sam dobio i pozitivnih i negativnih kritika'', priznao je Ivan.

''Naravno ne sviđaju mi se ružne riječi, no i negativne kritike znače da moj rad djeluje. Imati ću šarolike pjesme, ali i sljedeća koja će izaći je duhovna. Pjesma je skoro gotova, a spot još treba riješit - ne želim žuriti jer je pjesma predivna'', rekao i je i otkrio detalje.