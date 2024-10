Ivan iz 'Superstara' za RTL.hr o novoj pjesmi: 'Duhovna je, a sa mnom pjeva i Vanessa'

Ivan Vidović – Eyevan bio je natjecatelj prve sezone 'Superstara' , a sada nakon sudjelovanja niže same uspjehe: od novih pjesama duhovnih tematika do otvaranja vlastitog obrta. Ivan je za RTL.hr otkrio kako napreduje njegov posao, ima li novih pjesama na vidiku, a poslao je i poruku svim budućim natjecateljima glazbenog megaspektakla.

''Otvorio sam obrt, studio je otvoren! Još uvijek nabavljam svu potrebnu opremu, no otvoreno je i sve je spremno za produkciju, snimanje i rad. Počeo sam i ja sam raditi svoje pjesme u njemu, a polako ću početi i drugima pisati'', otkrio je Ivan, a u petak je izašla njegova nova pjesma s videospotom koju je snimio s bivšom natjecateljicom 'Superstara'.

Također, Ivan je priznao kako je dosta angažiran oko svirki. ''Ovo ljeto sam ima svirke skoro svaki dan. Također, 5. kolovoza sam sudjelovao i na koncertu, na glavnom trgu u Zadru i dobio sam poziv za nastup na duhovnom koncertu u športskom centru Višnjik u Zadru. Ja ću nastupati sa svoje dvije pjesme. To mi je velika stvar, em što je koncert, em što je za Isusa – ne može biti bolje'', rekao je Ivan.

Uskoro će izaći i njegov album, a jednog dana bi volio napraviti i pjesmu za Doru. Ovo je ljeto imao i svoj prvi koncert naziva 'Volim Hrvatsku' na trgu u Zadru, a na njemu su on i Vanessa i predstavili po prvi puta svoju novu pjesmu.

Ivan je natjecateljima druge sezone 'Superstara' prije svega preporučio da se ne brinu.

''Preporučujem im da se ne brinu, da samo odu tamo i uživaju više nego što se natječu. Naravno da daju sve od sebe i da ne izaberu pjesme koja će pokazati 'glasčinu' već onu koju oni uvijek pjevaju, koju pjevaju sami u sobi – te pjesme koje im najbolje odgovaraju jer su tu vjerojatno i najbolji.

Preporučujem im to da, bez obzira ispadnu li odmah ili dođu do finala, ne misle da su gori ili bolji od drugih. Imaš tri minute i u tom vremenu netko može biti najbolji, a pokazati se malo lošijim od nekog drugog tako da to nije pokazatelj. Svejedno prošli ili ne prošli trebaju uzeti stvari u svoje ruke i naravno prepustiti neke stvari Bogu.