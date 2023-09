Ivan progovorio o borbi s alopecijom: 'Imat ću kosu još nekih 20-ak dana'

Posljednji je nastupio 19-godišnji Ivan Živković iz Ivankova.

"Jedan od događaja koji me svakako obilježio je prometna nesreća u kojoj smo sletjeli s autoceste majka, otac, sestra i ja. Iako sam tada imao devet godina, ja itekako cijenim život više sada jer sam svjestan koliko ga je lako izgubiti. Bolujem od alopecije areate koja je utjecana stresom. Gubim dlaku na području kose i lica. Nedostaje mi 50 posto kose, ali pod utjecajem vjetra i sličnih uvjeta se vidi, no došlo je do naglog porasta opadanja kose tako da ću imati kosu još nekih 20-ak dana", ispričao je Ivan.

Hobi mu je sviranje, pjevanje i gluma. Odlučio je izvesti pjesmu "Fever" od Little Willija Johna što se svidjelo žiriju. "Kakav car", komentirala je Nika dok je Ivan pjevao.

"Ne treba druga pjesma. Ovo je najbolja izvedba 'Fever' što sam čula", rekla je Severina.

"Ta boja milijun eura. To je tvoja supermoć", komentirao je Filip Miletić.

Tonči Huljić je rekao da bi trebao pisati pjesme, a žiri je rekao da podsjeća glasom na Bajagu i Leonarda Cohena.

Ivan je prošao dalje.

