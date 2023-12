Ivan za RTL.hr kaže kako će ipak možda poslušati Tončija: 'Pjevao bih domaću pjesmu ako prođem u finale'

Bio sam zadovoljan nakon svog nastupa jer sam uspio sve otpjevati, odraditi do kraja, ali mislim da sam više bio fokusiran na svoju koreografiju jer sam se puno micao nego na svoj glas i zato je glas ispao puno više falš, ajmo to tako reći i nisam se uspio koncentrirati na njega. No dobro, to je bio prvi put u mom životu da sam tako nešto radio. Nisam jako zadovoljan svojim nastupom. Mislim da mogu puno bolje. Mislim, dao sam najbolje od sebe što mogu u takvom điru, s bendom i u takvom ritmu. Ali hvala bogu, idemo dalje i sad ćemo pokazati nešto drugo.

Ivan Vidović plasirao se u polufinale 'Superstara' nakon što je u drugoj emisiji uživo izveo pjesmu "As It Was" Harryja Stylesa, a za RTL.hr komentirao je svoj nastup, kritiku Tončija Huljića i otkrio je osjeća li sada veću tremu i pritisak.

Dobio si pohvale žirija, ali i jednu kritiku od Tončija da si pokušao imitirati glas Harryja Stylesa. Što misliš o tom komentaru?

Hvala im puno na tim pohvalama. Hvala im jer znaju da je ovo za mene bio veći izazov jer ja nisam čovjek koji izvodi s bendom i ovako brže pjesme u plesu i pokretima. S Tončijem se slažem da ovo nije bilo najbolje što mogu, naravno, ali da sam pokušao imitirati glas od Harryja, nisam jer meni dosta ljudi kaže da pokušavam imitirati Britanca. No meni je to, ne znam kako bih rekao, ako sam ja iz Hrvatske i učim engleski jezik, ja ću naučiti onaj koji meni odgovara. Mislim, to je britanski engleski i ja ga učim već duže vrijeme. I kako sam ga naučio, onda sam to sebi prikupio. Nema tu hrvatski engleski, nemamo mi naglasak za engleski jezik. Ne mogu ja glumiti Britanca. To je jednostavno moj engleski. Ne znam kako bih to opisao. To je jednostavno njemu izgledalo kao da želim glumiti Harryja Stylesa što nisam jer je to moj glas, takav viši, malo mekši. Hvala mu na njegovim kritikama i svaki savjet ću upamtiti.

Rekao si da se držiš engleskih pjesama i Filip je rekao da dobro biraš pjesme za svoj vokal. Postoji li ipak neka mogućnost da čujemo da izvodiš pjesmu hrvatskog izvođača?

Biram pjesme koje više odgovaraju mom vokalu, hvala Bogu zato što se želim prikazati onakav kakav jesam. Međutim, još i dalje ne uspijevam to jer ja sam čovjek koji svira svaki dan na ulici s gitarom, koji više onako laganini glazbu svira. Tako da sam to više ja, tako da više idem prema tome. Bend u emisiji je neka druga stvar i sve ovo je meni nešto novo. Drago mi je što sam do tuda dogurao. Mislim, svima je ovo izazov, samo je meni ovo bio malo veći izazov, ali dobro. Drago mi je, stvarno. Postoji mogućnost za hrvatsku pjesmu, možda u finalu ako prođem.