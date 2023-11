Ivan za RTL.hr o porukama podrške i prevari: 'Ne želim da se takav osjećaj ikad više dogodi'

Bio sam pun emocija. Čim sam čuo svoju priču prije nastupa na pozornici, postao sam posve smiren i nisam imao tremu. Bio sam emotivan jer sam shvatio da me cijela obitelj došla podržati, djevojka i prijatelji. Shvatio sam da me slušaju svi oni kojima je bitno i da nema do podrške od svih njih i Boga. Prije nego što sam došao na pozornicu, osjetio sam malu tremicu i onda sam rekao: 'Daj, smiri se. Što radiš?'. Imao sam krunicu u džepu i otišao je sav strah. Jedva sam čekao izaći. Stvarno mi je predrago. Možda sam mogao bolje otpjevati, ali sam bio previše u emocijama pa se nisam toliko fokusirao na izvedbu koliko na emocije.

Odabrao si emotivnu pjesmu Deana Lewisa o prevari i gubitku ljubavi. Kako to?

Odabrao sam pjesmu od Deana Lewisa jer mi dosta znači ta pjesma, ali mi je više značila u prošlosti nego u sadašnjosti i zato što moj glas, ajmo reći, pripada toj pjesmi na neki način i spoji se s tom pjesmom. Nemam taj osjećaj nego sam se prisjećao tog osjećaja od prije. Hvala bogu, sretan sam sa svojom djevojkom i ne želim da se takav osjećaj ikad više dogodi i sad želim njoj pjevati samo romantične pjesme.

Rekao si da ti je najveća podrška djevojka. Što je ona rekla na tvoj nastup?

Moja djevojka me izljubila milijun puta nakon nastupa. Rekla je da sam bio prelijep, predobar i da sam odlično pjevao. I da sam bio premiran uz sve što se događalo i njoj je bilo jako drago što je bila u publici. Obožava to i najveća mi je podrška. Promovira me, šalje ljudima okolo i ne znam kako bih bez nje. Išao bih isto dalje, no bilo bi mi teže.

Dobivaš li poruke podrške?

Dobivam, ljudi mi šalju poruke na koje jedva stignem odgovoriti pošto su ovi ispunjeni obavezama, pošto je tu samo posao. Međutim, nastojim uvijek odgovoriti i uvijek odgovorim svaome jer smo svi mi isti. Želim i ja podržati druge kao što oni mene podržavaju i hvala im puno od srca jer bez njih ne bih ni prošao u top 10 'Superstara'.

Imaš li već brdo obožavateljica koje ti se javljaju?

Pa javljaju mi se ljudi, kažu da sam bio izvrstan, komentiraju i stvarno im hvala. Ja sam nekako navikao dobivati kritike, i dobre i loše jer sviram na ulici svaki dan pa mi govore svašta. Tako da sam navikao na to. Ima, naravno, loših i dobrih komentara nakon nastupa, ali važno je da sam ja zadovoljan, iako sam mogao i bolje. Ali sam zadovoljan sa svime i hvala dragom Bogu.

S kime si se od natjecatelja najviše zbližio?

Sa svima sam se zbližio. Znači, ekipa je totalno predobra. Da sam birao, ne bih mogao bolje izabrati. Ljudi su tako dragi. Žao mi je, naravno, što su David i Luka ispali, ali ne znam, morao je netko ispasti. Jako mi je žao jer su veoma dobri glazbenici i dobri prijatelji. Svima je ovdje bilo više veselja i svega jer su obojica jako dragi ljudi. Luka mi je bio i cimer, a i David ima karizmu koja se neće zaboraviti.

Kako se zabavljate između proba?

Između proba pričamo, zafrkavamo se, pjevamo jer smo glazbenici. To najviše radimo. Družimo se, uživamo u ovome u čemu smo sada jer treba uživati u svakoj sekundi ove avanture.

