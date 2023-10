Ivan Živković za RTL.hr o 'Superstaru' i alopeciji: 'Čovjek je puno više od par tisuća dlaka na glavi'

Pohvale poput te su izrazito velike riječi koje u tome trenutku nisam mogao pojmiti zbog neočekivano dobre reakcije žirija, ali što više vremena prolazi to ja više shvaćam koliki je to zapravo 'vjetar u leđa' na kojeg mogu biti ponosan iz dana u dan! Tončija sam uvijek gledao kao strogu kariku žirija koja je vrlo dugo na sceni te je vidjela ogroman broj talenata, baš iz tog razloga mi jako znači sama pomisao na to da sam ga i na trenutak iznenadio svojim glasom.

Rekao si na audiciji da ćeš zbog alopecije izgubiti svu kosu za 20-ak dana. Je li se to dogodilo? Kako se nosiš s time? Kakav bi savjet dao svojim vršnjacima koji se bore s time?

Moj gubitak kose se dogodio. Na svu sreću istoimeni proces je trajao zapravo od moje pete godine što me je pripremilo na taj dan. Nije nikada bilo pitanje hoće li nego zapravo kada će. Moja preporuka za sve one koji prolaze kroz isto i nije im nikakav oblik medicine pomagao za to je da se krenu voljeti onakvi kakvi jesu! Čovjek je nešto puno više od par tisuća dlaka na glavi, ne definira nas kosa i što prije shvatimo da smo vrijedni neovisno o izgledu, to će nam biti lakše. Na veliku žalost, ja to nisam shvaćao na vrijeme tako da sam odlazio na velike doze kortikosteroida koja nosi određene posljedice, pogotovo u emocionalnom smislu. Nekima gubitak kose predstavlja sitnicu, ali kada se kroz to prolazi u današnje vrijeme gdje te svi gledaju izvana i nitko se ne pita tko si zapravo ti stvara dojam kao da ne pripadaš tom svijetu, pogotovo u mladoj dobi. Ali.... Glavu naprijed i borimo se kroz to jer znamo da svatko ima svoj razlog zašto je tu i nitko ne vrijedi više od nekoga! Svi smo ljudi, nismo savršeni, s druge strane ja znam da i jesam bolja osoba samo zato što nemam kosu i znam da me ona ne definira!

