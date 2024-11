Ivana svira orgulje, a pjeva veličanstveno: 'Jako si mi snažno tonove odradila, s puno žara'

Orguljašica Ivana Kopecki obožava klasičnu glazbu. U 'Superstar' je došla da isproba nešto novo. "Prijavila sam se jer sam htjela ovako nešto odmalena. Dajem si šansu", ispričala je Ivana. "Voljela bih imati svoj studio i producirati glazbu", zaključila je o sebi. Izvela je 'Where You Are' izvođačice Hayle. "Kako si ti uživala, ali i mi smo", komentirala je Severina.

"Nisam očekivala kad si krenula s dubinama, odjednom si gore prsla kao da je vatromet. Digla si atmosferu", zaključila je glazbenica. "Jako si mi snažno tonove odradila, s puno žara, baš si me oraspoložila, baš vidim da to može biti takav oblik glazbenog odnosa", zaključila je Nika. "Odlična si pjevačica i to je to", jasan je bio Tonči.

