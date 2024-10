Izvanredni Benjamin ostavio Severinu bez riječi, na rubu suza se ustala i dodijelila mu platinastu kartu: 'Imamo novu sevdah zvijezdu. Majstore, genijalan si!'

icon-close

Anna Petuhova iz Njemačke otvorila je novu audicijsku epizodu 'Superstara'. Psihologinja je u Hrvatsku stigla tijekom pandemije koronavirusa i otad živi u Zagrebu. U 'Superstar' se prijavila zbog ljubavi prema glazbi, a posebno bendu Rammstein. "Uživat ću biti na stageu, ovo je početak moje glazbene karijere i zato sam se prijavila", objasnila je Anna prije nastupa.

Uskoro je žiriju otkrila da će izvesti pjesmu 'Augen auf!' benda Oomph! Nakon te pjesme izvela je i hit Željka Joksimovića 'Drska ženo plava'. Iako je osvojila simpatije žirija, glasom nije oduševila ekipu. "Zabavio sam se, sto posto. Desetka za trud, došla si tu, naučila jezik, pjevaš, pišeš, svaka čast. Sve ostalo, to je - jedva. Iskreno", komentirao je otvoreno Filip. "Zanimljiv opus, ali nažalost, fale mi točni tonovi, melodija, toga mi baš nije bilo, a u drugoj pjesmi sam to previše čula", nastavila je Nika. "Malo sam se prepala. Za zabavu i društvo dobro, ali mislim da nije za 'Superstar'", zaključila je Severina. Tonči je zaključio sve rekavši da je postigla ono što je htjela - veselje i osmijeh na licima.

Povratnik Viktor Habazin vratio se pred žiri. "Ovdje sam drugi put jer mi je bilo baš super. Prošle godine sam došao bez ambicija, da vidim na kojoj mi je razini pjevanje. Žiri mi je rekao da imam potencijala, uzeo sam vocal coacha i mislim da sam bolji", otkrio je Habazin prije nastupa.

Habazin je u svom drugom pojavljivanju na 'Superstaru' odabrao hit Johna Mayera - 'Slow Dancing in na Burning Room'. "Možda je najveća ljepota u tome što znaš pustiti kočnice. Nemam što za dodati, tvoj žar je u tome što te 'boli uho' i što se predaš", poručila mu je Nika. "Upamtio sam te, to ti je veliki plus. Imaš svoj prepoznatljivi stil i to je jako važno. Svaku pjesmu vučeš na taj način. Imaš tu sreću i nesreću da, kome se to sviđa, sve će mu se sviđati. Imaš sreće, meni se to sve sviđa", komentirao je Filip. "Čini mi se da si prošle godine više pjevao iz srca, a sada mi se čini da više razmišljaš. A ne treba", ocijenila je, pak, Severina. Viktor se ipak izborio za nastavak natjecanja - dobio je od žirija tri 'da'.

Iduća se žiriju predstavila Zadranka Patricija Žunić. "Dolazim iz Sukošana, a prije dva tjedna sam završila za učiteljicu razredne nastave. Kroz 'Superstar' bi željela naučiti i doživjeti nešto novo", otkrila je Patricija. Osim u putovanjima, uživa Patricija i u shoppingu, pjeva u klapi te uči djecu plesu. Na audiciju ju je dopratila majka, a onda se Patricija predstavila žiriju.

Izvela je pred žirijem Mayu Sar 'Korake ti znam'. "Meni je to bilo jako lijepo, ja ne moram slušati drugu pjesmu", otkrila je nakon nastupa Nika. "Ja bih čuo. Nisam ništa doživio u ovoj pjesmi", rekao je Filip. Složio se s njim i Tonči. Uskoro je Patricija izvela i 'Da je tuga snijeg' Dina Merlina. "Mislim da bi si trebala birati pjesme s kojima se može poistovjetiti. Visine su bile lijepe, jake, točne", zaključila je Nika. "Pokušala si na silu biti drugačije od Maye Sar. Druga pjesma mi je dokazala da ti matrica škodi. Kad ti matrica pojede dio vokala...", rekao je Tonči, a složio se i Filip. "Previše si se trudila", zaključili su dečki. Patricija se izborila za daljnje natjecanje.

Ivan Vusić iz Zagorja idući je stigao pred ekipu. Iako Ivan boluje od rijetkog genetskog poremećaja, nije dopustio da ga to obilježi i uspori u ostvarenju njegovih želja. Žiriju se predstavio pjesmom 'Unsteady' benda X Ambassadors. "Ušao si u ruže s intonacijom. Nisi intonirao nego detonirao", rekao je Filip. Tonči se složio i rekao Ivanu da je 'ušao u drugu pjesmu'. "Vidim da si veseljak. Još koja tetovaža, učenje pjevanja i dođeš iduće godine", poručila je Ivanu Severina. "Samo naprijed", zaključio je Tonči.

Sarajka Ema Durić vratila se u drugu sezonu 'Superstara'. "Ovaj put se nadam boljim rezultatima. Nisu bili loši, došla sam do top 40. Ove godine mi je manja trema", otkrila je Ema, koju su na audiciju dopratili brat i majka - kojoj je Ema posvetila nastup na audiciji. "Pjevam mami", otkrila je Ema i izvela 'Mojoj majci' Hanke Paldum.

Pjevala je majci dok je ona stajala uz nju na stageu, a dirnuti žiri joj je zapljeskao. "Ema draga, eto čemu glazba služi, upravo zbog ovoga. To je svrha glazbe i dala si primjer što je ljubav, a što glazba. Emotivno", rekao je Filip. "Ovo je jedan od trenutaka koje sam čekala. Pjevat ću svojoj mami više", dodala je Severina. "Jako je teško s ovakvom knedlom i pred mamom ovo otpjevati. Prekrasna si mi i ove i bila si prošle godine - hvala ti što si došla", otkrila je Nika. "Jednostavno - bilo je lijepo", zaključio je Tonči.

Ana Maskić iz Zagreba izvela je 'Sve još miriše na nju' Parnog valjka. "Sviđa mi se što imaš taj pop rock u pozadini vokala i baš si mi zagrmjela gdje si trebala. Meni je to bilo super", pohvalila je Anu Nika. Dobila je četiri da. Nina Čelan iz okolice Imotskog otpjevala je Doris Dragović 'Dajem ti srce'. I ona je osvojila četiri 'da', oduševivši žiri.

Medicinski tehničar Valentin Antičević rodom je iz Kiseljaka, a u u 'Superstar' je stigao iz Münchena, gdje živi i radi proteklih sedam godina. U Zagreb su ga dopratili prijatelji. "Kao dijete sam se borio sa zloćudnom bolesti, otad imam problema s govorom malo i osjeti se moja govorna mana. Uspio sam se izboriti, izliječiti iako su me liječnici otpisali", otkrio je Valentin. Medicinski je tehničar postao iz želje da pomogne drugima i pruži im brigu i pažnju. "Probleme sam rješavao uz glazbu", zaključio je.

Valentin se predstavio pjesmom Halida Bešlića 'Iznad Tešnja zora sviće'. "Hvala ti što si došao i što si skupio snage i hrabrosti da dođeš u ovu emisiju. Ovo je bilo fino otpjevano, vjerujem da si u ustanovi u kojoj radiš jedno od najdražih lica svojih pacijenata i doktora. I meni si jedno od dragih lica koje sam vidjela danas", otkrila je Severina. "Pjevački je na mjestima bilo klimavo i mislim da to znaš. Glazba mora biti zabavna i zabaviti nas, ti si to pokazao. Hvala ti na tome", zaključila je Nika.

Nakon Valentina - Valentina iz Pule. Valentina Patrun vratila se u drugu sezonu 'Superstara' kako bi ponovno iskušala glazbenu sreću. Srednjoškolka je otkrila da sama sebi dokaže da može proći ono što nije uspjela prošle godine. "Došla sam do grupne faze prošle godine. Nadam se da ću ovaj put proći tu fazu i taj dio bolje odraditi", ispričala je Valentina.

Žiriju se Valentina predstavila pjesmom "Rise Like a Phoenix' Conchite Wurst. "Kao da smo u cabaretu", komentirala je Severina. "Ti si primjer mladima kako treba biti uporan", dodao je Tonči. "Bravo što si se vratila", zaključio je. "Jako mi je drago što si se odlučila vratiti. Prekrasan ti je glas, imaš divnu boju i mislim da ćeš kroz godine nalaziti takve pjesme", zaključila je Nika. "Uporna si i to ti je u biti najbitniji talent, što si ustrajna u tome što radiš. Motiv je 90 posto posla", zaključio je Filip i rekao Valentini da mora smanjiti tremu. "Slaba sam na takve vokale", zaključila je Severina. Valentina je dobila četiri 'da'. Lukas Antinac iz Osijeka idući se predstavio žiriju. "Čitav život se bavim glazbom, to živim. Tamburu sviram od devete godine, djed se družio s tamburašima, podržavao me. Bio je ponosan na mene i to mi je jako drago", otkrio je Lukas o sebi. "Ispušni ventil mi je street workout. Vježbam s prijateljima, s najboljim prijateljem i bratićem. To je super, jedan drugog podupiremo, bavimo se zdravom aktivnošću", zaključio je o sebi Lukas. Veliku podršku ima od obitelji, a posebice od majke. "Mama je profesionalna plesačica i glazbeno joj ništa ne može promaknuti", zaključio je Lukas.

Pred žirijem se predstavio pjesmom 'Strangers In The Night' Franka Sinatre, a potom je zasvirao i tamburicu uz koju je otpjevao 'U san mi dođu tambure'. "Volim kada mladi ljudi se drže kvalitete, prepoznaju ga. Hvala ti što si nas vratio u doba prave romantike i pravih šmekera", jasan je bio Filip. "Super si ti to otpjevao. Mislim da ćeš za 20-ak godina Sinatra zvučati onako kako smo mi to slušati. Bilo je jako lijepo, u prvoj pjesmi si pokazao da ti to možeš", dodala je Severina. "Lijepo je što je bilo na tvoj način, mladenački. Bilo je jako lijepo", zaključila je Nika. "Trebao bi godinu dana pjevati u kafani, da se nađeš kao pjevač", preporučio je Tonči Lukasu. Mladić je dobio tri 'da' i jedno pedagoško 'ne' od Tončija.

Korčulanka Katarina Skokandić stigla je u 'Superstar', a o iskustvu koje je očekuje sigurno joj je pričao i klapski kolega - Petar Šegedin Pijero. "Pjevamo u klapi već četiri godine. Godinu dana je stariji od mene i znamo se oduvijek", otkrila je Katarina. Talentirana djevojka ima 17 godina, pjeva u tri klape i otkriva da joj pjesma nikad neće dosaditi. "Vršnjaci misle da je to za starije, no to je ljepše nego kada pjevaš sam. Istu emociju dijelite, to je nešto prekrasno i nikad ne želim prestati pjevati u klapi", zaključila je Katarina.

Žiriju se Katarina predstavila pjesmom 'Foolish Games' pjevačice Jewel i oduševila. "Wow... Kakav vibrato", komentirala je Severina. "U donjim registrima sam se zabrinuo da nisi izabrala krivi tonalitet i shvatio da nisi nigdje otklizala, bilo je lijepo. Pjevaš cijelim tijelom i to je važno. To radovanje glazbi, sveprisutno. Odlično", dodao je Tonči. "Rođena si za mjuzikl, ali rođena. Od svih kandidata, najdetaljnije otpjevana pjesma, pedantno pjevanje. Veselim se da vidimo dalje što si spremila", zaključio je Filip. "Super si ispričala priču kroz pjevanje i govor tijela, jednostavno si se raširila po ovom studiju. Hvala ti", Severina je rekla za kraj. Katarina je za kraj dobila četiri 'da'.

Leon Gospodarić idući je stigao pred žiri 'Superstara'. Mladić iz Zagreba glazbom se bavi odmalena i u njegovom životu ona ima veliki značaj. "Tata je krivac koji je mene gurnuo u svijet glazbe. Baka je bila u crkvenom zboru glagoljaša", ispričao je Leon o sebi. Gospodarić je u dva benda i pjevao je jednu od autorskih pjesama u Erasmus projektu. "Prijavio sam se da vidim ekipu, upoznam ljude i pokažem svoje pjevanje", zaključio je Gospodarić. Upravo je pjesmu sa spomenutog projekta izveo i pred žirijem. "Odlična pjesma, sve teče kako treba", otkrio je Tonči. "Zaštiti pjesmu, imaš hit pjesmu. Ti si komplet paket, čuje se ozbiljnost tebe kao glazbenika. Producent si koliko i pjevač", dodao je Luka. Dobio je Leon četiri 'da'.

Studentica matematike Karla Miletić stigla je pred žiri iduća! "Većinski pjevam na TikToku, snimamo skečeve dečko i ja i pokušavamo u svaki ubaciti glazbu! Na društvenim mrežama imitiram, viralno je otišao video u kojem imitiram Danijelu Martinović", ispričala je Karla. Usto, Karla svira flautu i pjeva.

Predstavila se pjesmom 'Treblebass' benda Svadbas. "Mislim da imaš sluha. Imaš lijepu boju, stajale bi ti ovakve pjesme", otkrila je Nika i dodala da joj nedostaje ritma i sugestivnosti. "To nije pjesma gdje se dokazuje pjevanje, no svakako se dokazuje muzikalnost. Sviđa mi se tvoj vokal", nadovezala se Severina. Filip je zasad Karli dao 'ne', baš kao i Severina. Nika i Tonči su, pak, dali Karli poticajno 'da'.

Benjamin Hasanić iz Maglaja idući se predstavio ekipi! "Uvijek sam volio pjevati, od osnovne škole sviram klavir. Upisao sam Muzičku akademiju, od osnovne znam da će to biti moj poziv. Uvijek sam bio sramežljiv i prije par godina se sigurno ne bih prijavio u 'Superstar'. Prijatelji su mi u tome dosta pomogli", ispričao je Benjamin.

Žiriju se odlučio predstaviti pjesmom 'Pjevat ćemo što nam srce zna' Amire Medunjanin, 'Miljacku' Halida Bešlića i Željka Joksimovića 'Dođi sutra'. Uskoro je Benjamin sjeo za klavir i zasvirao te zapjevao. Severina je tijekom svirke zapljeskala, a oduševljeni Tonči se ustao i zapjevao 'Miljacku'. Uskoro je Severina ustala i dirnuta udijelila svoju platinastu kartu!

Utrčala je potom i Benjaminova ekipa, prijatelji puni podrške podijelili su slavlje s talentiranim profesorom. "Neka Bosna i čitava regija slave, imamo novu sevdah zvijezdu. Majstore, genijalan si", zaključio je kratko Filip prije nego što se Benjamin fotografirao sa žirijem!

