Je li i vas Franka osvojila humorom i pozitivom? 'Ti si nemogući talent'

Franka Blagus je zamalo zalutala na putu do žirija 'Superstara', a čim se pojavila, sve je nasmijala. "Čekajte da vas prvo registriram da ste to stvarno vi, da vas nisu...", rekla je natjecateljica.

"Ovo je stvarno iznenađenje, ovaj", započeo je Tonči Huljić. "Ispričat ću vam vic za nagradu. Šalim se", Franka mu je rekla.

"Ja bih ti dao 'da', ali pošto ovdje ocjenjujemo pjevanje, ovog puta 'ne' od mene", istaknuo je Filip. Ostatak žirija je s iščekivanjem gledao Tončija.

"Dakle, jasno ti je da ono bilo kao da je malo dijete od tri godine išlo pjevati, a ne netko tko je završio glazbenu školu. Vidi ovako, dala si mi alibi za 'da'. Sad će se možda gledatelji čuditi kako to da tebi 'da', a drugima 'ne'. Ali veliki broj ljudi dođe i odlično pjeva i mrak i ponašaju se kao drvene Marije, ali znaš da mu je uzalud sve to što on pjeva kad nema ono nešto u sebi. Ti imaš ono nešto u sebi. Kako si već završila srednju glazbenu, sigurno ćeš napredovati do sljedećeg puta kad ćeš nam se vratiti jer je 'da'", rekao je Tonči.

