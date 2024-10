Julijana je besprijekorna, a Tončiju nije jasno zašto je u 'Superstaru'? 'Imate već neku karijeru...'

Beograđanka Julijana Vincan profesionalno se bavi glazbom i priznaje da je u show došla kako bi uspjela doprijeti do šire publike, a možda i do kolega autora i kompozitora. Prvo je otpjevala pjesmu koju su obradili mnogi autori 'Cveta trešnja'.

Bilo je logično da, kao članica tribute benda Tine Turner, otpjeva i jednu njenu pjesmu, pa se odlučila za 'We don't need another hero (Thunderdome)'. Očekivano, Julijana je od žirija dobila glasove za nastavak natjecanja.

Sljedeća epizoda glazbenog spektakla 'Superstar' na rasporedu je iduću subotu od 20.15 na RTL-u, a dostupna je i dan ranije na platformi Voyo.