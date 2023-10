Kakva energija, kakav nastup! Zasvirao imaginarnu gitaru i bubnjeve: 'Volim frikove, a ti si frik'

Tatoo artist Petar Macukić iz Zagreba kao hobi ima riganje vatre, a otkrio je i da posjeduje fotografsko pamćenje. Odlučio je pjevati "Krug" od EKV-a i "Daylight" od Davida Kushnera. "Ok, već navijam za tebe. Konačno", komentirao je Filip Miletić.

"Ti jednostavno imaš jednu zaraznu količinu optimizma. Zato me iznenadio izbor pjesama. Pjevaš pjesme ljudi koji su u sebi nosili jednu težinu, da ne kažem crnilo i onda mi je interesantna ta identifikacija tebe i njih", komentirao je Tonči.

"Volim frikove, a ti si frik. Provalio sam te skroz. Druga pjesma si ti i tu si me uvukao", rekao je Filip. "Tako su mene nazvali pa bih to ponovila. To ti je guzica varalica, Tonči. Smije se i sve je kao high i taj osmijeh, a s druge strane dubina, bez obzira na taj tvoj drhtan koji ti je isto specifičan", istaknula je Severina.

Petar je dobio četiri glasa 'da'.

