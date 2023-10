Kakvo iznenađenje! Rebecca otkrila kako je saznala da će ići u 'Superstar' te obećala: 'Pjevat ću domaću pjesmu'

"Sestra me iznenadila time da me prijavila na 'Superstar', nisam znala ništa do zadnjeg trenutka kad je zvala producentica. Sestri je mobitel bio spojen na bluetooth u autu i ja sam čula cijeli razgovor, šokirala sam se. Na kraju poziva sestra Adriana se nasmijala i rekla: 'iznenađenje!!'. Tog trenutka sam shvatila da nije šala i da moji snovi se zapravo ostvaruju", otkriva sretna Rebecca.

Jako je sretna Rebecca zbog svoje bliske obitelji i podrške. "Tata je 'krivac' što sam zavoljela glazbu. Tata i ja odlično funkcioniramo u poslovnom svijetu, kao i u privatnom. U poslovnom svijetu mi on daje savjete kako poboljšati pjevanje, tehniku ili izvedbu nekih pjesama, ponekad je teško odvojiti obiteljske od poslovnih odnosa, ali mislim da oboje možemo reći da to jako uspješno radimo", dodala je djevojka.