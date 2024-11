Kandidat 'Superstara' Hanan Velić za RTL.hr je otkrio više o sebi: 'Na papir sam izbacivao sve emocije'

Natjecatelj druge sezone glazbenog megaspektakla 'Superstar' Hanan Velić je za RTL.hr otkrio više o sebi, a za početak je rekao kako piše pjesme od malena.

''Tehnički od kada znam pisati, a i melodije sam osmišljavao melodije... Poslije je to postao hobi jer razmišljam zašto bi netko to radio za mene kada ja to mogu sam'', komentirao je Hanan kojem su trenutno četiri autorske pjesme vani, a otkrio mu je i koja mu je najdraža.