Nakon 'Superstara' njihove karijere krenule su uzlazno! Ovi kandidati predstavljaju svoje nove pjesme

Tonči Huljić napisao je još davbih dana pjesmu ' Da Me Malo Sriće Stigne', a kada je upoznao Pijera, smatrao je kako je to pjesma baš za njega. Snimili su i video spot te oživjeli Petrov nadimak Pijero u umjetničko ime. Staro dalmatinski zvuk pjesama koje izvodi 18-godišnji Korčulanin, očito je osim Huljića oduševio i slušatelje koji dulje vrijeme nisu imali prilike čuti takav zvuk, osobito od nekog tako mladog.

Petar Šegetin - PIJERO - Da Me Malo Sriće Stigne

Lana Mandarić je na audiciji izvela pjesmu 'I see red' uz pratnju gitare koju je svirao njen prijatelj Nicholas. Žiri je bio pun pohvala, a Tončija Huljića je posebno iznenadila Lanina boja glasa. Na nagovor žirija da i Nicholas pusti svoj glas, žiri su počastili i duetom 'Shallow' iz filma 'Zvijezda je rođena', a ona je za svoj nastup dobila četiri jednoglasna – DA! Nažalost, u emisijama uživo ispala je u ranoj fazi, ali Lana ne žali. Također je objavila pjesmu naziva ' More ' sa snimljenim video spotom. Tekst je napisala njezina mama Zorana Mandarić, a glazbu je napisala sama.

Stefany Žužić

Već na prvoj audiciji žiri je znao kako Stefany Žužić nije amaterka. Na prvom natjecanju je bila s 18 godina, a već nakon toga je krenula pisati i objavljivati svoje pjesme. No, zbog fakulteta se nije mogla potpuno posvetiti glazbi. Žiriju se predstavila pjesmom 'Talking To The Moon', a nakon izvedbe Tonči Huljić je komentirao kako je ona 'gotov proizvod'. Sada Stefany Žužić ima novu pjesmu 'Sretnih Dana Dat' Će Bog'. Glazbu je napisao Branimir Mihaljević, a tekst Neno Ninčević.